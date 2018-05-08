В Украине вступил в силу новый порядок вступления в первый класс

Как сообщает пресс-служба Министерства образования Украины, согласно документу ребенок не обязан, а имеет право учиться в учебном заведении, на территории обслуживания которого он проживает. И такое право гарантировано Законом Украины "Об образовании".

Если родители хотят отдать своего ребенка в начальную школу, не закреплена по месту жительства - они могут сделать это.

Для этого необходимо подать заявление на зачисление в выбранную школу на свободные места. Зачисление на свободные места будет происходить по результатам жеребьевки, основные положения которого предусмотрены главой 2 раздела II Порядка.

Вместе с тем, в любом случае за ними остается право на место в школе по месту жительства, при условии представления до 31 мая соответствующего заявления о приеме в эту школу, - пояснили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Министерстве юстиции Украины утвердили порядок зачисления учащихся в первый класс начальной школы. Соответствующий документ был подписан в субботу, 5 мая. Таким образом, детей будут зачислять в школы по территориальному принципу.