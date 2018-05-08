В Иерусалиме появиться площадь в честь Трампа

По словам мэра города Нира Барката, таким образом Иерусалим показывает свою любовь президенту Трампу и гражданам США, которые поддерживают государство Израиль.

Известно, что в настоящее время площадь не имеет официального названия и находится на стыке улиц Дэвида Флюссера и Кфар-Эцион. Рядом с площадью будет располагаться американское посольство.

Планируется, что открытие американского посольства состоится 14 мая, в этот же день площадь получит свое название.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", как минимум три дорожных знака посольства Соединенных Штатов Америки в Иерусалиме установили, перед открытием на следующей неделе миссии. Действующий лидер США Дональд Трамп признал город столицей Израиля.