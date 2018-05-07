19:53 07.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинские тротуары будут избавлять от автостоянок

Соответственно с новыми государственными строительными нормами Украины на тротуарах не разрешается создание автостоянок временного хранения.

Украинские тротуары будут избавлять от автостоянок

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

Заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе заявил, что норма о запрете размещения автостоянок на тротуарах стала одним из изменений при обновлении ГСН по улицам и дорогам.

Проектирование временных автостоянок не разрешается: на тротуарах; вдоль проезжих частей непрерывного движения; вдоль проезжих частей регулируемого движения и магистралей районного значения, если коэффициент использования пропускной способности приближается к одному. Также запрещается стоянка при выделении на этих магистралях отдельных полос для перемещения маршрутного транспорта.

Измененные государственные строительные нормы будут учитываться при постройке новых и восстановлении существующих улиц и дорог.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы парковки транспортных средств" опубликовано в газете "Голос Украины".


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