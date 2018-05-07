17:50 07.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Смерть ребенка из Тернопольской области не из-за прививки, - Минздрав

В Министерстве здравоохранения опубликовали итоги расследования смерти ребенка в Тернопольской области, после которой было временно запрещено ввозить индийскую вакцину. Расследованием выяснено, что причиной смерти была не вакцина.

Смерть ребенка из Тернопольской области не из-за прививки, - Минздрав

Об этом информирует сообщение Минздрава.

Государственная служба по лекарственным средствам и контроля за наркотиками должна отменить прошлое распоряжение об изъятии вакцины "Имовакс Полио" от полиомиелита и прививки для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша.

Региональная группа оперативного реагирования подготовила итоги расследования смертельного исхода ребенка, который совпадал по времени с осуществлением иммунизации. Результаты подтверждают отсутствие причинно-следственной связи между введением прививки и смертью. Сотрудники Госслужбы не располагали никакими доказательствами касательно того, что смерть ребенка может быть связана с использованием вакцины. 

В Минздрав добавили, что всего на протяжении 2017 года было проведено 1 млн 361 тыс. 776 прививок. Из их количества - 120 584 детям проведена прививка против полиомиелита, 192 004 проведена прививка против дифтерии, коклюша и столбняка. Не было зафиксировано ни одной смерти после вакцинации.

Ранее вечером 23 апреля в Тернополе после комплексной прививки умер шестимесячный ребенок, хотя утром девочка смотрелась здоровой. По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть младенца наступила от острой дыхательной недостаточности.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", по состоянию на сегодняшний день в больницах Закарпатской области нет ни единой вакцины, которые помогли бы в случае змеиного укуса.


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