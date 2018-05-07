Порядок в Украине 9 мая будут охранять свыше 17 тысяч правоохранителей

Во время финала Лиги чемпионов, 26 мая, на усиленный режим будут переведены около 12 тысяч правоохранителей. Об этом в понедельник, 7 мая, на своей страничке в Facebook сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Кроме того, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявлял, что в большинстве регионов Украины 8-9 мая 2018 года правоохранители перейдут на усиленный вариант несения службы.

Мы прогнозируем некоторое напряжение оперативной обстановки не только в Киеве, а еще в некоторых регионах, но у нас достаточно сил и средств, и, я думаю, гражданам нашего государства можно не волноваться. Мы обеспечим порядок, - заверил Князев.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак глубоко надеется, что на День Победы 9 мая в стране будет спокойно. Вместе с тем он не исключил возможности провокаций.