23:26 07.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Порядок в Украине 9 мая будут охранять свыше 17 тысяч правоохранителей

К обеспечению правопорядка 9 мая будут привлечены более 17 тысяч работников Национальной полиции Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Порядок в Украине 9 мая будут охранять свыше 17 тысяч правоохранителей

Во время финала Лиги чемпионов, 26 мая, на усиленный режим будут переведены около 12 тысяч правоохранителей. Об этом в понедельник, 7 мая, на своей страничке в Facebook сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Кроме того, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявлял, что в большинстве регионов Украины 8-9 мая 2018 года правоохранители перейдут на усиленный вариант несения службы.

Мы прогнозируем некоторое напряжение оперативной обстановки не только в Киеве, а еще в некоторых регионах, но у нас достаточно сил и средств, и, я думаю, гражданам нашего государства можно не волноваться. Мы обеспечим порядок, - заверил Князев.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак глубоко надеется, что на День Победы 9 мая в стране будет спокойно. Вместе с тем он не исключил возможности провокаций.


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