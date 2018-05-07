11:58 07.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Львовщине горят десять гектаров торфяника

В трех селах Львовской области по состоянию на утро понедельника, 7 мая, горят торфянники.

На Львовщине горят десять гектаров торфяника

Общая площадь возгорания составляет более десяти гектаров. Как сообщает пресс-служба департамента гражданской обороны Львовской областной государственной администрации, пожар возник в селах Гамалиевка на площади 0,002 гектара, Оглядов - 0,05 гектара, а также в Борки - десять гектаров.

На данный момент пожарным удалось ликвидировать огонь на площади 0,5 гектара. Сейчас продолжаются работы по ликвидации пожара на территории 9,5 гекраров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 6 мая в лесном массиве в районе поселка Щедрищево в Луганской области произошел пожар. Пламя распространилось на пять гектаров. На место происшествия прибыло 12 пожарных и две единицы специальной техники, бойцы батальона полиции особого назначения обеспечивают на месте пожара охрану. В результате инцидента никто не пострадал, сумма ущерба, нанесенного в следствии стихии лесному массиву, не называется.


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