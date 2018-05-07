Количество пользователей Facebook продолжает расти

Ссылаясь на данные проведенные сотрудниками Reuters/Ipso, уверенно о своем намерении продолжать пользоваться социальной страничкой в Facebook заявили более половины респондентов. Четверть опрошенных изменили объемы использования сайта, вторая четверть заявили, что используют его больше, чем до громкого скандала с Cambridge Analytica.

Остальная часть людей либо полностью отказалась от активности в Facebook, либо полностью удалила свою страничку. Ранее основатель компании Марк Цукерберг заявил, что корпорация ужесточит правила контроля за личными данными пользователей.

Отныне Facebook имеет свойство сканировать личные сообщения пользователей Facebook Messenger для проверки их на предмет оскорбительного контента, используя те же инструменты, что и в публичных постах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно компания Facebook в 2017 году увеличила финансирование охраны для владельца корпорации Марка Цукерберга.