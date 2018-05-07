Аваков заявил, что не намерен реагировать на промежуточные решения судов по Бочковскому

Он все равно не будет работать на этой должности. Об этом в понедельник, 7 мая, во время брифинга заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Он также напомнил, что Бочковского обвиняют по целому ряду уголовных статей и они не совместимы с возможностью работать на государственной службе. А то что он, используя особенности переходного судебного производства в стране, пытается восстановиться в должности, показывает уровень его цинизма, - добавил Аваков.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня бывший глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский и его адвокат подали в Министерство юстиции заявление и исполнительное письмо о необходимости соответствия итогу суда по его восстановлении на посте руководителя ГосЧС.