22:15 07.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Аваков заявил, что не намерен реагировать на промежуточные решения судов по Бочковскому

Кабинет министров Украины реагировать на промежуточные решения судов в отношении бывшего главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского не намерен.

Аваков заявил, что не намерен реагировать на промежуточные решения судов по Бочковскому

Он все равно не будет работать на этой должности. Об этом в понедельник, 7 мая, во время брифинга заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Он также напомнил, что Бочковского обвиняют по целому ряду уголовных статей и они не совместимы с возможностью работать на государственной службе. А то что он, используя особенности переходного судебного производства в стране, пытается восстановиться в должности, показывает уровень его цинизма, - добавил Аваков.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня бывший глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский и его адвокат подали в Министерство юстиции заявление и исполнительное письмо о необходимости соответствия итогу суда по его восстановлении на посте руководителя ГосЧС.


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