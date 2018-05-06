19:32 06.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Балаклее продолжает тлеть трава - ФОТО

В городе Балаклея Харьковской области, где накануне горели военные склады, продолжает местами тлеть трава.

В Балаклее продолжает тлеть трава - ФОТО

По состоянию на вечер воскресенья, 6 мая, взрывов боеприпасов не наблюдается. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на данный момент на технической территории военной части 65-й Арсенал ситуация контролируемая, местами незначительное тление.

В ведомстве также добавили, что авиация ГосЧС накануне произвела 19 сбросов воды, а всего с начала пожара было 42 сброса.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 82 человека и 15 единиц техники.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 3 мая на складах боеприпасов в Балаклее начались взрывы и произошел пожар. В Генштабе заявили, что его причиной стало возгорание сухой травы во время ликвидации остатков снарядов.


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