21:30 06.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Черкассы обрушился сильный град - ВИДЕО

Город Черкассы в воскресенье, 6 мая, буквально засыпало обильным градом.

На Черкассы обрушился сильный град - ВИДЕО

Размер каждой градины достигал сантиметра и более. Как сообщают местные СМИ, стихия началась около семи часов вечера.

Землю буквально засыпало ледовыми шариками. При этом выпадение града сопровождалось шквальным ветром и ливнем.

Стихия привела к включению сигнализации у автомобилей на стоянках.

Пока официальной информации о возможных пострадавших, а также повреждениях имущества в результате града не было.

Напомним как сообщал УРА-Информ, до конца сегодняшнего дня в четырех областях Украины резко ухудшатся погодные условия.

Синоптики ожидают грозы и порывы ветра. Как сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях порывы ветра могут достигать 19-24 метров на секунду, а грозы могут сопровождаться градом.


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