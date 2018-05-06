На Черкассы обрушился сильный град - ВИДЕО

Размер каждой градины достигал сантиметра и более. Как сообщают местные СМИ, стихия началась около семи часов вечера.

Землю буквально засыпало ледовыми шариками. При этом выпадение града сопровождалось шквальным ветром и ливнем.

Стихия привела к включению сигнализации у автомобилей на стоянках.

Пока официальной информации о возможных пострадавших, а также повреждениях имущества в результате града не было.

Напомним как сообщал УРА-Информ, до конца сегодняшнего дня в четырех областях Украины резко ухудшатся погодные условия.

Синоптики ожидают грозы и порывы ветра. Как сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях порывы ветра могут достигать 19-24 метров на секунду, а грозы могут сопровождаться градом.