На Черкассы обрушился сильный град - ВИДЕО

Землю буквально засыпало ледовыми шариками. При этом выпадение града сопровождалось шквальным ветром и ливнем.
Стихия привела к включению сигнализации у автомобилей на стоянках.
Пока официальной информации о возможных пострадавших, а также повреждениях имущества в результате града не было.
Напомним как сообщал УРА-Информ, до конца сегодняшнего дня в четырех областях Украины резко ухудшатся погодные условия.
Синоптики ожидают грозы и порывы ветра. Как сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях порывы ветра могут достигать 19-24 метров на секунду, а грозы могут сопровождаться градом.
Несколько дней назад в Херсоне состоялся XIII Международный турнир класса "А” памяти Николая Мангера на котором Национальная сборная Украины по боксу стала победителем. Об этом сообщает Федерация бокса Украины на своей странице в соцсети Facebook.