12:53 06.05.2018 | Общество | Новости
100193257:roman

Кейт Миддлтон опубликовала фото новорожденного принца Луи - ФОТО

Королевская семья опубликовала фото сына принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Об этом передает пресс-служба Кенсингтонского дворца.

Кейт Миддлтон опубликовала фото новорожденного принца Луи - ФОТО

Сообщается, что первое фото принца Артура Луи Чарльза появилось еще 26 апреля, но опубликовали его только сегодня, 6 мая. На второй фотографии вместе с новорожденным принцом позирует принцесса Шарлотта - второй ребенок герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.

В официальном документе написано полное имя Луи - Его Королевское Высочество принц Луи Артур Чарльз Кембриджский, который родился 23 апреля в больнице лондонского района Вестминстер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее представители британской прессы рассекретили имя третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Так, стараниями особенно сообразительных журналистов на официальном сайте королевской семьи Великобритании Royal.uk было найдено засекреченное имя нового наследника престола.


Поделиться
Читайте также:
 
Пучдемон намерен стать премьером Каталонии На Закарпатье лихач наехал на пешеходов - ФОТО Противостояние титанов: "Барселона" и "Реал" снова будут выяснять отношения - ВИДЕО В Мексике в грузовике нашли человеческие трупы
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив