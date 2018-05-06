Кейт Миддлтон опубликовала фото новорожденного принца Луи - ФОТО

Сообщается, что первое фото принца Артура Луи Чарльза появилось еще 26 апреля, но опубликовали его только сегодня, 6 мая. На второй фотографии вместе с новорожденным принцом позирует принцесса Шарлотта - второй ребенок герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.

В официальном документе написано полное имя Луи - Его Королевское Высочество принц Луи Артур Чарльз Кембриджский, который родился 23 апреля в больнице лондонского района Вестминстер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее представители британской прессы рассекретили имя третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Так, стараниями особенно сообразительных журналистов на официальном сайте королевской семьи Великобритании Royal.uk было найдено засекреченное имя нового наследника престола.