19:59 06.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики обстреляли жилые кварталы Зайцево, есть раненый - ФОТО

На Донбассе в воскресенье, 6 мая, около 11 часов утра российско-террористические войска дважды обстреляли из пушек калибра 152 и 122 мм населенный пункт Зайцево Бахмутского района Донецкой области.

Боевики обстреляли жилые кварталы Зайцево, есть раненый - ФОТО

В результате обстрела был ранен один человек. Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, по предварительным данным загорелся жилой дом.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и скорая медицинская помощь. О теракте сообщено представителям совместной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, 3 мая боевики на Донбассе из артиллерии обстреляли поселок Зайцево Донецкой области.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев отдал приказ о полной мобилизации и готовности войск вдоль всей линии разграничения. Он провел проверку состояния боевой готовности тяжелой техники, которая находится в тылу ООС, а также встретился с бойцами оперативной группировки "Восток".


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