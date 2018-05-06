Боевики обстреляли жилые кварталы Зайцево, есть раненый - ФОТО

В результате обстрела был ранен один человек. Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, по предварительным данным загорелся жилой дом.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и скорая медицинская помощь. О теракте сообщено представителям совместной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, 3 мая боевики на Донбассе из артиллерии обстреляли поселок Зайцево Донецкой области.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев отдал приказ о полной мобилизации и готовности войск вдоль всей линии разграничения. Он провел проверку состояния боевой готовности тяжелой техники, которая находится в тылу ООС, а также встретился с бойцами оперативной группировки "Восток".