У зама Князева двойное гражданство: второе –российское

Он напомнил, что в свое время Аброськин жил в Крыму. Там "сепаратист со стажем" был "большим "милицейским начальником". Позже Аброськин перебрался в Донецк, где стал выполнять поручения министра внутренних дел Арсена Авакова, а именно - "крышевать бандитов и контрабанду", утверждает автор.



"И не верьте министру и его девочке Гере, что "патриот" Аброськин отказался служить врагу и приехал защищать Украину. Ну, во-первых, как он защищает страну, мы видим уже почти три года - столько вреда Украине принес, пожалуй, только лично Аваков. Во-вторых, Аброськин поддержал оккупантов, чему есть множество документальных подтверждений, помогал уничтожать "хохляцкие схроны", надеясь на самый высокий милицейский пост на полуострове. Даже российский паспорт получил. Но его банально "кинули". И он уехал в Украину", - отметил блогер.

"Может ли сепаратюга со стажем, да еще и с российским паспортом, работать на Украину? Ответ очевиден.

Именно Аброськин проводил полицейские рейды по базам добровольцев. Именно он сфальсифицировал дело равликов", запытав обвиняемых до полусмерти, но дело развалилось. Именно главмент региона крышевал незаконную торговлю, прикрываясь бумажками от своего руководства - министра внутренних дел", - добавил он.

В свою очередь кураторство вышеупомянутой армии в Украине принадлежит министру внутренних дел Арсену Авакову. И это - неспроста, считает блогер.

"Как вы думаете - Аваков просто так собрал такую армию, которую к фронту близко не подпускает? Армию сепаратистов, которые готовы помочь "братьям" захватить Украину, чтобы посадить в кресло российского губернатора именно Авакова? Все ведь прекрасно знают биографию приспособленца Авакова, - от подельника Гепы и "оранжевого украинофила-губернатора" до злобного украинофоба, даже сын которого ненавидит Украину и украинский язык, о чем свободно пишет в своем ФБ (помните еще этот скандал?).

Просто так всё это? Ага, щасс...

"Аваков уже готов к перевороту", - написал он.

Источник: v-n-zb.livejournal.com