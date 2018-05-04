В Укргидрометцентре рассказали о предстоящем летнем сезоне

Об этом сообщает директор Украинчького гидрометцентра Николай Кульбида во время заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по предотвращению и противодействию массовым пожарам в лесах, на торфохранилищах и сельхозугодьях в летний период.

В июне температура будет выше нормы на 1-1,5 градуса по всей территории Украины. В июле - такая же ситуация. На Закарпатье температура будет выше примерно на два градуса. В августе - аналогичная ситуация по всей Украине.

В частности, он отметил, что уровень осадков в летний период будет основном ниже нормы.

Так, уже по состоянию на 4 мая, в большинстве регионов страны специалисты зафиксировали грунтовые засухи, что может неблагоприятно отразиться на урожае.

Кульбида подчеркнул увеличение среднесуточной температуры воздуха и почти полное отсутствие плавного необходимого перехода с зимнего периода в летний.

Директор отметил, что апрель был самым теплым месяцем со старта наблюдений за климатической ситуацией в государстве.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украине ближайшие три дня сохранится чрезвычайный пятого класса уровень пожарной опасности.