В Туркменистане могут запретить автомобили всех цветов, кроме белого

На сегодняшний день в Ашхабаде сотрудники автоинспекции уже останавливают машины не белого цвета и велят водителям отгонять их на штрафстоянки и перекрашивать. При этом за неподчинение владельцев машин лишают удостоверений.

Как сообщает "Хроники Туркменистана", с января 2015 года в стране запрещен импорт в Туркменистан автомобилей черного цвета, а с января 2018 года и их эксплуатация.

При этом официальных приказов о введении запрета никто не предоставляет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявлял, что для углубления торгово-экономического сотрудничества Украины и Туркменистана следует активизировать сотрудничество Торгово-промышленных палат обеих стран. Во время встречи с Послом Туркменистана в Украине Нурберди Аманмурадовым вице-премьер объяснил, что это необходимо для расширения бизнеса и деловых связей, выявление дополнительных возможностей для инвестиционной деятельности и промышленной кооперации предприятий Украины и Туркменистана.