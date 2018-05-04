В Минске началось очередное заседание по Донбассу

Как написала на своей страничке в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер, в эти минуты проходит заседание трехсторонней контактной группы.

Напомним, накануне представитель Российской Федерации в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов заявил, что расценивает начало украинскими властями операции Объединенных сил на Донбассе как "ставку на силовое решение конфликта".

Как сообщал УРА-Информ, после последнего заседания в Минске Ирина Геращенко заявила, что Украина готова вернуть России 23 ее гражданина, которые на данный момент в украинских тюрьмах отбывают наказание в обмен на украинских заложников.

Сегодня в украинских тюрьмах отбывают наказание за тяжкие преступления против территориальной целостности, суверенитета те россияне, которые были задержаны в результате войны за свое то или иное участие в конфликте под прикрытием так называемых "ополченцев", - пояснила она.