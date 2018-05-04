Суд продлил срок ареста Рубана

Суд счел обоснованными доводы стороны обвинения и удовлетворил их ходатайство. Решение может быть обжаловано в пятидневный срок.

Суд огласил только резолютивную часть решения, полный текст будет обнародован 8 мая.

В свою очередь защита выступила против удовлетворения этого ходатайства, отметив, что Рубан только подозревается в совершении преступления и его вина не доказана.

Сам подозреваемый накануне заявил, что понимает, какое будет решение суда, имея в виду продление ему ареста, и подчеркнул, что ожидает рассмотрения дела по существу, чтобы опровергнуть в суде выдвинутые обвинения и рассказать, как обстояли дела в действительности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Рубан был задержан 8 марта на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

Украинские правоохранители подозревают его в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке террористического акта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей.