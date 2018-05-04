13:33 04.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Стало известно, когда продолжиться суд над Януковичем

Суд над бывшим президентом Украины Виктором Януковиче по делу о государственной измене продолжится 17 мая 2018 года.

Стало известно, когда продолжиться суд над Януковичем

Об этом заявил судья Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко.

Согласно постановлению суда, перерыв по делу продолжиться до 10:00 17 мая. Кроме того, суд заслушал показания бывшего охранника Виктора Януковича Дмитрия Иванцова, который рассказал об угрозах Януковичу.

"Лично я участвовал в мероприятиях, при которых задерживали лиц, которые угрожали президенту по телефону. Поэтому информация о возможных нападениях была регулярной. События ноября-февраля 2013-2014 годов говорят о том, что все было нацелено на лишение президента власти", - заявил Иванцов.

Он также добавил, что проживает в оккупированном Севастополе и поддерживает отношения с некоторыми людьми из охраны Януковича.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", бывший украинский президент Виктор Янукович требует, чтобы правоохранители Украины начали уголовное производство в связи с протиправной попыткой приставить к нему бесплатную сторону защиты в суде по делам государственной измены и убийства активистов на Майдане.


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