Стало известно, когда продолжиться суд над Януковичем

Об этом заявил судья Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко.

Согласно постановлению суда, перерыв по делу продолжиться до 10:00 17 мая. Кроме того, суд заслушал показания бывшего охранника Виктора Януковича Дмитрия Иванцова, который рассказал об угрозах Януковичу.

"Лично я участвовал в мероприятиях, при которых задерживали лиц, которые угрожали президенту по телефону. Поэтому информация о возможных нападениях была регулярной. События ноября-февраля 2013-2014 годов говорят о том, что все было нацелено на лишение президента власти", - заявил Иванцов.

Он также добавил, что проживает в оккупированном Севастополе и поддерживает отношения с некоторыми людьми из охраны Януковича.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", бывший украинский президент Виктор Янукович требует, чтобы правоохранители Украины начали уголовное производство в связи с протиправной попыткой приставить к нему бесплатную сторону защиты в суде по делам государственной измены и убийства активистов на Майдане.