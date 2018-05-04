Нардеп Святаш числится в реестре крупных должников - Минюст

Об этом информируют данные реестра.

Дзержинским районным судом города Харькова ббыло подано ходатайство о внесении Святаша в реестр должников.

В апреле 2018 года суд запретил депутату выезд за границу в связи с долгами перед "УкрСиббанком" в размере 30 млн грн, от погашения долгов перед которым он давно уклоняется. В то же время Святаш владеет недвижимостью в Латвии, денежными активами в объеме более 48 млн грн и не бережет средства на отдыхе за границей.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", за предстоящие четыре года Украина должна погасить долг в размере 27 млрд долларов.