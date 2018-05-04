К 2019 году одесский аэропорт полностью реконструируют

Такое заявление он сделал во время рабочей поездки в Одесскую область, 4 мая.

Согласно его словам, на строительство новой взлетно-посадочной полосы уже выделено 500 млн грн, а Министерство инфраструктуры инициировало выделение еще 1,17 млрд грн на завершение работ. Если эта инициатива будет одобрена на заседании Кабмина, следующую часть денег выделят уже в июне-июле.

Новая полоса позволит принимать более тяжелые воздушные суда, включая Boeing-767. Ожидается, что пассажиропоток в одесском аэропорту после реконструкции удвоится.

Пассажиров будут обслуживать в новом терминальном комплексе, спроектированном испанской компанией Ineco. Пропускная способность терминала составит 1000 пассажиров в час; в нем будет 28 стоек регистрации, 12 выходов на посадку и 4 аэромоста.

Сейчас международный аэропорт "Одесса" обслуживает 1,5 млн пассажиров в год, за последние 7 лет этот показатель вырос на 83%.

Кстати, за период своей деятельности ООО "Международный аэропорт "Одесса" по состоянию на начало 2018 года начислило и выплатило в пользу Одесского горсовета дивиденды в сумме – 25,399 млн грн. В бюджеты разных уровней выплачено 177,252 млн грн налоговых отчислений.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский аэропорт "Борисполь" проводит переговоры о сотрудничестве с британской лоукост-авиакомпания "еasyJet" относительно полетов в Украину.