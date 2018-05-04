ЕСПЧ рассмотрит жалобу Штепы в приоритетном порядке

Об этом сообщает на странице в Facebook ее адвокат Александр Тананакин.

20 апреля 2018 на заседание Европейского суда по правам человека было принято решение рассматривать дело бывшего мэра города Славянска Нели Штепы в первоочередном порядке. Его рассмотр возможен в мае 2018 года.

Сторона защиты допустил, что это будет тот необычный случай, когда ЕСПЧ рассмотрит дело быстрее национального суда.

Н.Штепа была задержана 11 июля 2014 после того, как она призвала Путина войти в Славянск. По ее словам, ей угрожали террористы, в плену ее истязали, а интервью для российских медиа сделаны "под дулом автомата". Ей светит пожизненное заключение.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", суд над бывшим президентом Украины Виктором Януковичем по делу о государственной измене продолжится 17 мая 2018 года.