09:32 03.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В ОБСЕ заявили об уменьшении количества взрывов на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

В ОБСЕ заявили об уменьшении количества взрывов на Донбассе

По данным миссии по сравнению с предыдущим отчетным периодом количество взрывов уменьшилось в два раза. Как сказано в отчете Организации, по состоянию на 1 мая в Донецкой области было зафиксировано 36 против около 90 за предыдущий период, а в Луганской – два взрыва против десяти накануне.

Также представители миссии сообщают, что беспилотный летательный аппарат зафиксировал военнослужащих, которые целились и стреляли по БПЛА возле Катериновки, еще один БПЛА глушили возле Богдановки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась неизменной. За прошедшие сутки среду, 2 мая, российские войска и подчиненные им боевики продолжили обстреливать позиции Вооруженных сил Украины. В результате боевых действий травмы получили трое украинских военнослужащих.


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