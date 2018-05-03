В ОБСЕ заявили об уменьшении количества взрывов на Донбассе

По данным миссии по сравнению с предыдущим отчетным периодом количество взрывов уменьшилось в два раза. Как сказано в отчете Организации, по состоянию на 1 мая в Донецкой области было зафиксировано 36 против около 90 за предыдущий период, а в Луганской – два взрыва против десяти накануне.

Также представители миссии сообщают, что беспилотный летательный аппарат зафиксировал военнослужащих, которые целились и стреляли по БПЛА возле Катериновки, еще один БПЛА глушили возле Богдановки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась неизменной. За прошедшие сутки среду, 2 мая, российские войска и подчиненные им боевики продолжили обстреливать позиции Вооруженных сил Украины. В результате боевых действий травмы получили трое украинских военнослужащих.