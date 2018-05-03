В Нидерландах распустились семь миллионов тюльпанов - ФОТО

Эта страна занимает мировое первенство в выращивании и экспорте тюльпанов. Как сообщают местные СМИ в четверг, 3 мая, во всемирно известном национальном парке Кекенхоф уже расцвели семь миллионов тюльпанов. В пике расцвета они находятся ежегодно в апреле и мае.

В садах и павильонах парка Кекенхоф можно увидеть не только тюльпаны, но и гиацинты, нарциссы, орхидеи, розы, ирисы, лилии и много других цветов.

Парк Кекенхоф является одним из крупнейших цветочных садов в мире, где каждый год высаживается более семи миллионов цветущих луковиц. Сезон цветения тюльпанов завершится 13 мая.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в селе Мамаевцы, расположенном в 15 километрах от Черновцов, расцвело тюльпанное поле. Тут в воскресенье, 22 апреля прошел фестиваль тюльпанов. Как пишет издание "Погляд", местный житель Александр Стратийчук с женой когда-то занимался выращиванием тюльпанов в Голландии, а затем решил начать собственное дело и на Буковине.