10:30 03.05.2018 | Общество | Новости
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Google продемонстрировал неповторимый VR-дудл об иллюзионисте Жорже Мельесе - ФОТО, ВИДЕО

Сотрудники крупной корпорации Google создали первый интерактивный VR-дудл о жизни и творчестве французского иллюзиониста и режиссера Жоржа Мельеса. В частности, который стал одним из основоположников кинематографа.

Google продемонстрировал неповторимый VR-дудл об иллюзионисте Жорже Мельесе - ФОТО, ВИДЕО

Отметим, что Дудл создан в честь произведения Мельеса "Завоевание полюса". Так, для того, чтобы смотреть дудлы Google в режиме виртуальной реальности на мобильных устройствах нужно скачать приложение Google Spotlight Stories. Также VR-дудл можно смотреть с помощью шлема Cardboard или платформы виртуальной реальности Daydream.

Добавим, Жорж Мельес придумал множество технических и художественных приемов, и одним из первых начал использовать спецэффекты, а также снимать фильмы в жанре научной фантастики. Снял более пятисот короткометражных фильмов, самый известный из которых — "Путешествие на Луну" (1902).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", поисковая система Google в Украине посвятила очередную картинку дудл Майе Энджелоу. В честь 90 дня рождения американской писательницы.


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