19:50 02.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одессе задержали мужчину с предметом, похожим на гранату

Правоохранители задержали в Одессе мужчину, изъяв у него предмет, который внешне походит на гранату.

В Одессе задержали мужчину с предметом, похожим на гранату

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Одесской области.

В Приморском районе сотрудники Национальной полиции во время проведения усиленных процессов по охране общественного порядка в городе Одессе 2 мая 2018 года задержали гражданина Украины. Он перемещался по улице Жуковского, 13, поблизости от маршрута следования колонны марша "Украинского порядка".

Во время осуществления проверки мужчины с целью определения его личности и поверхностного осмотра у него зафиксировали сумку черного цвета, в которой пребывал предмет, внешне похожий на гранату.

В данный момент личность задержанного устанавливается. Одной из версий действий мужчины является совершение в стоорону участников марша противоправных действий. Сейчас длятся неотложные следственные действия.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в городе Бахмут Донецкой области на железнодорожном вокзале нашли пакет с гранатами


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