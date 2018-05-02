Штат Нью-Йорк признал Голодомор геноцидом украинского народа

Об этом в среду, 2 мая, сообщило посольство Украины в Соединенных Штатах Америки. Согласно сообщению, сегодня Сенат и Ассамблея штата приняли совместную резолюцию к 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине, которая признает эту трагедию геноцидом украинского народа.

Таким образом, на сегодняшний день Голодомор в Украине признан геноцидом уже в девяти штатах США: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне и Пенсильвании, - напомнили в посольстве.

Напомним, в 2017 году президент Петр Порошенко призвал Конгресс США признать Голодомор геноцидом украинского народа.

Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ, правительство Великобритании заявило, что не будет признавать Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом. Специальные парламентские слушания по этому вопросу прошли в Лондоне 7 ноября 2017 года.