22:32 27.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В украинские банки едет ревизор - чего стоит ожидать от внеочередной проверки

Антимонопольный комитет Украины проведет массовую проверку банковских учреждений по всей стране. Об этом передает FinClub.

В украинские банки едет ревизор - чего стоит ожидать от внеочередной проверки

Сообщается, что ревизия будет проведена в 51 банке, которые подозреваются в неуплате налогов в государственный бюджет. В списке финучреждений также оказались банки с с государственной долей. Соответствующие уведомления уже были направлены руководствам банков.

Главная задача АКМУ - это изучение вопросов, есть ли ущемление прав потребителей, которые платят комиссии при переводах. Отдельно будут составлены рейтинги оценки банковских услуг его пользователями и клиентами. Кроме того, банки обязали предоставить информацию о нулевых тарифах за p2p переводы между картами до конца мая месяца.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Национальный банк Украины в 2017 году предоставил штрафные санкции 15 банкам на общую сумму 67рн,55 млн г, из-за нарушений в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. 


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