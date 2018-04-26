На производстве треть смертельных случаев составляют ДТП

Об этом сообщает председатель Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега на пресс-конференции.

По словам Чернега, смертельные аварии на дорогах занимают более 36% несчастных случаев. Так, в 2017 году число несчастных случаев, связанных с травматизмом на производстве, понизилось незначительно, почти на 3% или на 115 происшествий сравнительно с 2016 годом. В прошлом году на предприятиях получило травму 4300 человек, а в 2016 году - больше 4428 работников.

Как заверил председатель, число несчастных случаев сравнительно с 2016 годом снизилось почти на 9% или на 34 несчастные случая, поскольку в 2017 году травмировано 366 человек, а в 2016 - 400 людей.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Киеве на Оболони иномарка врезалась в столб, пострадали три человека.