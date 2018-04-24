09:59 24.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Черкащине полицейские обнаружили тайник с боеприпасами

Полицейские Черкасской области обнаружили схрон с боеприпасами на территории Тальновского района.

На Черкащине полицейские обнаружили тайник с боеприпасами

В нем были пластид, гранаты и патроны. Как сообщает сектор коммуникации Национальной полиции в области, боеприпасы находились возле автодороги под мостом.

При осмотре места происшествия сотрудники полиции изъяли более двух килограммов взрывчатого вещества, пять гранатометных выстрелов ВОГ-17м, две гранаты РГД-5 с маркировкой и два запалы к ним, 54 патрона калибра 12,7 мм к пулемету ДШК.

Обнаруженные боеприпасы следователи изъяли и направили на экспертизу. По данному факту открыто уголовное дело по статье Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, следствие в Запорожье изъяли у местногл жителя серьезный арсенал оружия, а также боеприпасов.


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