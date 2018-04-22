В Украине продолжает сохраняться жаркая погода

На западе Украины температура воздуха составит 17-18 градусов тепла. В Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Черновицкой областях сухо и без осадков, температурный уровень не превысит отметки в 19 градусов со знаком плюс.

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях термометры покажут от 17 до 20 тепла, ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.

Повышенная облачность сегодня ожидается в Николаевской, Одесской и Херсонской и Запорожской областях.

В Киеве утром до плюс 15, днем температура воздуха прогреется до 18-19 градусов тепла, возможен дождь и понижение температуры воздуха до 13-15 градусов тепла ночью.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее синоптики предупреждают украинцев о сильном ветре в воскресенье, 22 апреля.