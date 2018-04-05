В четверг в Украине будет тепло и сухо

Синоптики осадков н обещают, лишь ночью в Карпатах местами возможен небольшой дождь. Ветер преимущественно южный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 13-18 градусов тепла.

В Киеве сегодня облачная погода продержится весь день. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 5-7 теплых градусов. Днем потеплеет до 15-17 градусов.

На западе Украины также осадков не предвидится. Ночная температура воздуха удержится в предела 4-10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 15-21 градуса.

На севере страны без осадков. Температура воздуха ночью составит 0-7 теплых градусов. Днев6ная температура воздуха составит 12-18 градусов со знаком плюс.

В центральных регионах в четверг синоптики осадков не обещают. Температура воздуха ночью составит 0-7 градусов тепла, в Винницкой области столбики термометров покажут 4-9 градусов. Днем потеплеет до 12-19 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 11-17 градусов.

На юге страны осадков не предвидится. Ночная температура воздуха составит 0-7 теплых градусов. Днем потеплеет до 12-19 градусов, в Запорожской области до 10-15 градусов.

В Крыму сегодня также сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 2-7 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 12-17 градусов.

Народный прогноз: В этот день почитается память преподобного Никона, игумена Киево-Печерского монастыря. В народе Никон считается покровителем шашечной игры. В этот день зяблик прилетает. Птицы были носителями каких-то примет, в том числе и погодных. Поэтому, в старину, как только птицы возвращались с теплых краев, крестьяне зазывали их ко крыльцу, потчевали крошками, зернышками, льняным семенем. Наши предки заметили: если перелетные птицы летят дружными стаями, весна хорошей будет.