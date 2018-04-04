Украинцев предостерегли от поездок в Бразилию из-за опасной эпидемии

Об этом сообщила консульская служба МИД в своем микроблоге в Twitter.

Отметим, что в сейчас ВОЗ проводит активную работу по информированию туристов о необходимости прививки против вируса желтой лихорадки. В частности, вспышка эпидемии желтой лихорадки зафиксирована в штатах Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Минас Жерайс, Амапа, Мато Гроссо, Пара.

При этом украинцы, которые уже находятся в Бразилии, могут сделать прививку в медпунктах на территории страны. Не подлежат вакцинации дети до 9 месяцев, беременные женщины; лица с тяжелыми формами аллергии на белок и лица с иммунодефицитом. В случае, если украинцы таки обнаружили у себя заболевание, им рекомендуют обратиться в медучреждения для получением помощи.

Напомним, как сообщал ранеее "УРА-Информ", в Украине в Закарпатской области зафиксировали 94 случая заболевания граждан корью за прошедшую неделю, с 26 марта по 1 апреля. Указано, что на прошлой неделе в области на 20% меньше заболевших чем на предыдущей неделе, а именно 94 против 117 случаев.