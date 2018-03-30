16:16 30.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одессе посреди улицы образовалась яма – ФОТО, ВИДЕО

В самом центре города на улице Дюковской образовался провал. Об этом в пятницу, 30 марта, пишет Думская.

В Одессе посреди улицы образовалась яма – ФОТО, ВИДЕО

Как отмечается, что в эту яму утром угодил легковой автомобиль. Обошлось без жертв и пострадавших.

По словам начальника управления инженерной защиты территории города и развития побережья Геннадия Мирошниченко, одна из труб дала утечку, и произошел вымыв грунта в катакомбы.

В данный момент коммунальщики определяют, какую коммуникацию прорвало. После этого провал затампонируют.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на столичном набережном шоссе образовались большие ямы, в которых полностью помещается колесо автомобиля. Отмечается, что из-за такого калапса сразу 10 машин оказались с пробитыми колесами, из них у 7 пробиты сразу по два колеса. Причиной массовых полосок являются огромные ямы на дорогах.


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