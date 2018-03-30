В Одессе посреди улицы образовалась яма – ФОТО, ВИДЕО
В самом центре города на улице Дюковской образовался провал. Об этом в пятницу, 30 марта, пишет Думская.
Как отмечается, что в эту яму утром угодил легковой автомобиль. Обошлось без жертв и пострадавших.
По словам начальника управления инженерной защиты территории города и развития побережья Геннадия Мирошниченко, одна из труб дала утечку, и произошел вымыв грунта в катакомбы.
В данный момент коммунальщики определяют, какую коммуникацию прорвало. После этого провал затампонируют.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на столичном набережном шоссе образовались большие ямы, в которых полностью помещается колесо автомобиля. Отмечается, что из-за такого калапса сразу 10 машин оказались с пробитыми колесами, из них у 7 пробиты сразу по два колеса. Причиной массовых полосок являются огромные ямы на дорогах.