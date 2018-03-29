15:15 29.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Крыму и Донбассе запустили украинское телевещание

Украинский канал иновещания UA|TV, который входит в ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины",  запустил пробную трансляцию в оккупированном полуострове Крым и в других неподконтрольные Украине территориях.

В Крыму и Донбассе запустили украинское телевещание

Об этом сообщает пресс-служба Министерства информационной политики Украины.

Телевещание на Крым и Донбасс проводится с антен телевизионных передатчиков канала UA|TV, который впервые начал вещание в 2015 году.

Одна из телебашен находиться в Херсонской области в Чонгаре. Вторая вышка размещена на неподконтрольной госсударству Донецкой области, в городе Волноваха.

Сотрудники Министерства информационной политики анонсирует, что в скорейшем времени UA|TV также запустит трансляцию на Луганскую область.

Как известно, канал транслирует новости и программы собственного производства через спутниковые и кабельные сети. Вещание ведется, помимо украинского, на английском, русском, арабском и крымскотатарском.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Российская Федерация отобрала 503 украинские телерадиочастоты в оккупированном Крыму и Севастополе.


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