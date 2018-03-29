Куприй требует от СБУ заблокировать бизнес радикала Рыбалки

Поводом для такого требования политика стал обвинительный приговор в отношении топ-менеджера компании Рыбалки по делу о финансировании терроризма. Об это сказано в соответствующем обращении В.Куприя в СБУ.



"Мне, как народному депутату Украины, из сообщения Заречного районного суда г. Сум стало известно о совершении должностными лицами компании ООО "Снек Экспорт» преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 258-5, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 110 УК Украины – пособничество в финансировании терроризма по предварительному сговору группой лиц.



Речь об организации сбыта на временно неподконтрольных Украине территориях снеков производства ООО "Снек Экспорт»" с последующей финансовой поддержкой самопровозглашенной власти в так называемой "ЛНР". Соответствующая информация накануне была также обнародована в журналистском расследовании Дениса Казанского, опубликованном по ссылке: https://www.youtube.com/watch?", – пишет Куприй.

По данным нардепа, компании Рыбалки сбывают произведенные на территории Украины снеки ("Мачо", "Казацкая слава", "Snekkin", "Semki", "KartoFan", "Мой рыбак") на территории ОРДЛО, "осуществляющие поставки готовой продукции со стороны российской границы, а соответственно, сотрудничая со страной-агрессором через аффилированные фирмы-прокладки".



"Контрагентами бизнеса С.Рыбалки выступают компании с регистрацией в самопровозглашенной "ЛНР". Кроме того, должностные лица компаний народного депутата Украины (Рыбалки, – ред.) подписывали с самопровозглашёнными руководителями террористической "ЛНР" меморандумы о сотрудничестве и платили в пользу их бюджетов обязательные платежи, что и есть фактом финансирования терроризма", – уточнил Куприй.



Депутат отметил, что менеджер С.Рыбалки – Юрий Джабраилов, которому суд в рамках дела о финансировании терроризма вынес обвинительный приговоров, полностью признал свою вину и указал на то, что выполнял команды С.Рыбалки.



В.Куприй потребовал от Главы СБУ В. Грицака немедленных действий: полного запрета хозяйственной и финансовой деятельности компаний С. Рыбалки.



"Прошу принять немедленные меры по введению санкций в отношении группы компаний С.Рыбалки S.Group, путем полного запрета осуществления любой хозяйственной и финансовой деятельности на территории Украины.



- принять все возможные меры по привлечению к ответственности причастных к финансированию терроризма фигурантов описанных событий.



- принять все возможные меры реагирования для недопущения существования угрозы национальной безопасности Украины", – сказано в обращении Куприя.

ИсточнВласти.нет