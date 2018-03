Playboy удалил свою страницу на Facebook из-за скандала

"Facebook отказывается сказать, почему он выборочно подвергает цензуре политических лидеров по запросу американского правительства, после того как он удалил аккаунты в соцсетях чеченского лидера Рамзана Кадырова, - сообщает Оливия Солон в The Guardian. - Эта высокотехнологичная компания из Силиконовой долины удалила профили Кадырова в Instagram и Facebook после того, как Соединенные Штаты наложили на него ограничение на въезд на их территорию и экономические санкции в связи с тем, что его обвинили в нарушении прав человека. Компания Facebook заявила The New York Times, что у нее была "правовая обязанность" отключить его аккаунты сразу после подтверждения, что ими управляет лицо, внесенное в американский санкционный список".