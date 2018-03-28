Playboy удалил свою страницу на Facebook из-за скандала

Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что после объявления страница журнала стала недоступной для подписчиков. В свою очередь другие официальные страницы, которые используют торговую марку Playboy, например Playboy Netherlands, по-прежнему доступны на сайте.

Известно, что различные Facebook-страницы журнала насчитывали в общей сложности около 25 миллионов подписчиков.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Федеральный суд штата Калифорнии начали поступать первые иски против компании Facebook. Истцы обвиняют компанию в нарушении конфиденциальности персональных данных, которые могли быть использованы для политической рекламы.