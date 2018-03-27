16:50 27.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине закупят оборудование для выездного оформления загранпаспортов - МИД

Министерство иностранных дел Украины приобретает мобильное оборудование, которое предназначено для обработки ходатайств об оформлении загранпаспортов во время выездных консульских обслуживаний.

В Украине закупят оборудование для выездного оформления загранпаспортов - МИД

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как указано в сообщении, в рамках мер, принимаемых украинской консульской службой для предоставления гражданам Украины за рубежом максимально удобных услуг, министерством закуплено мобильное оборудование для обработки ходатайств об оформлении загранпаспортов во время выездных консульских обслуживаний.

Сотрудники МИД сообщают, что оборудование в скорейшем часу будет доставлено в зарубежные дипломатические учреждения Украины, которые оформляют загранпаспорта и имеют немалую территорию консульского округа.

Как добавляют в ведомстве, если у людей нет возможности прибыть в посольство или консульство и ходатайствовать об оформлении паспорта, нужно наблюдать за данными об реализации консулом выездного обслуживания в конкретном городе.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", министр иностранных дел Германии Хайко Маас вместе с украинским коллегой Павлом Климкиным в целях делового визита посетят Донбасс.


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