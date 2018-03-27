"Борцы" за таможенную прозрачность в морских портах. Кто они? - Виктор Берестенко. Часть 1

Званий и регалий у нашего героя более, чем предостаточно, - Виктор Берестенко -заместитель гендиректора Ассоциации международных экспедиторов Украины. Он же - глава профкома Профсоюза экспедиторов одесского региона, а также член общественного совета при ГУ Государственной фискальной службы (ГФС) в Одесской области. Яркой общественной деятельностью Берестенко отличился еще два года назад. Но и сейчас его "деятельность" - под пристальным изучением правоохранителей. Но обо всем по порядку.

В команде Марушевской-Саакашвили

В 2016 году Одесской таможней руководила Юлия Марушевская, отстаивая "идеалы" Михеила Саакашвили, который не раз обещал прекратить контрабандные потоки через одесские порты. Вот только на деле нелегальные схемы на таможне в Одесской области попросту были взяты под полный контроль Саакашвили, Марушевской и ее "правой руки" Виктора Берестенко. "В Кабмине всем нужно закрыть рот и делать то, что говорят грузины", - отмечал Виктор Берестенко, воспевая похвалы команде Саакашвили.

Отечественные СМИ, впрочем, разузнали, что задачей Берестенко и Марушевской было контролировать общественный совет при Одесской таможне, ввоз контрабанды через подконтрольные компании "Интер Транс Лоджистикс", "СМТ Лтд", "Ювентус". Акцент был сделан на организацию такого таможенного пространства, которое бы позволило свободно и без уплаты пошли вводить товары, в том числе, и запрещенные к ввозу в страну. Кроме того, Берестенко интересовали льготы при расстаможке. Проект получил название "Открытое таможенное пространство". Впрочем, афера была раскрыта – 30 декабря 2016 года ГФС приказала ликвидировать «пространство» Берестенко. Это произошло практически сразу после того, как стали известны факты незаконной деятельности на таможне ее руководительницы Марушевской (в ноябре 2016 она покинула пост). И как Берестенко ни пытался спасти свое детище, ГФС все же прикрыла лавочку.

А ведь наш герой даже на телеэфирах громко критиковал всех, кто приближался к Одесской таможне. Например, на одном из эфиров программы "Шустер Лайв" Берестенко резко и грубо критиковал народных депутатов группы "Депутатский контроль", которые (о Боже!) осмелились проверять деятельность Одесской таможни. Не был доволен наш герой и пристальным вниманием правоохранителей, которые регулярно расследовали громкие дела о контрабанде в Одесской области. Конечно, одесские брокеры, работающие в портах, хорошо знали о деятельности Марушевской-Берестенко, а также о "подноготной" громких заявлений Берестенко относительно закрытия контрабандных потоков. А они не были закрыты – он просто возглавил контроль над ними. То, что Берестенко и Марушевской хотелось полной власти над поступающими товарами, подтверждает и скандальное постановление Кабмина №724 от 16 сентября 2015 года, пролоббированное Саакашвили-Марушевской-Берестенко, - документ вводил растаможку по средней стоимости, что ставило под угрозу сам факт существования честных импортеров – компаний, что ввозили товары в страну по абсолютно прозрачным контрактам. К счастью, решение было отменено постановлением Кабмина №686, но только 5 октября 2016 года – за месяц до отставки Марушевской.

Новая "эра" Берестенко

Итак, в ноябре Марушевская покидает пост руководителя Одесской таможни, написав 16 ноября заявление об уходе по собственному желанию (президент подписал его 17 ноября). Отход от дел соратницы Берестенко вызвал некоторый шок у нашего героя, который вдруг понял, что в кабинете "подруги по делу" остались важные документы, которые поставят под сомнение законность сделок на таможне, и предоставят прокуратуре данные о схемах, которыми промышляли Берестенко-Марушевская. И вот уже 21 ноября отчаявшийся Берестенко предпринимает неожиданные действия – речь идет о погроме таможни 21 ноября. Тогда неизвестные в камуфляже ворвались в помещение административного здания Одесской таможни, разгромив один из кабинетов. По данным управления Нацполиции в Одесской области, группа людей в количестве 20 человек, одетых в камуфляжную форму, избила охранника, проникла на второй этаж здания и разгромила один из кабинетов. Неофициальная версия событий (со слов очевидцев) подтверждает факт погрома кабинета, где хранились документы, связанные с деятельностью Берестенко.

Вообще список "талантливых действий" молодого борца за прозрачность таможни Берестенко изобилует такими яркими фактами как кража денег у бывшего работодателя вместе с клиентской базой (это помогло "юному орлу" построить собственный бизнес), уклонение от уплаты налогов при экспорте орехов и семян, создание и контроль схем по крышеванию контрабанды. Но ни один из указанных фактов не был расследован должным образом – Берестенко все еще считается "общественником" и борцом за честность и прозрачность, его приглашают в качестве спикера на телепрограммы, берут у него комментарии и местные одесские СМИ.

В 2017 году, после потери контроля над таможней, Берестенко понял, что воплощать схемы можно не через таможню, а с помощью морских портов, которые напрямую подчиняются министерству инфраструктуры. Тем более что договориться с голодными охранниками (государственная служба охраны – ВОХР) дельцам гораздо проще, чем подкупать сытых и довольных жизнью инспекторов-таможенников. Была проведена предварительная работа, выяснено, за какую плату охрана открывает шлагбаум, чтобы впустить или выпустить фуру с товаром.

Впрочем, и с таможенниками Виктор Берестенко связей не потерял. Из достоверных источников известно, что сейчас в суде рассматривается дело, касаемое расследования незаконного ввоза на территорию Украины 50 автомобилей премиум-класса из ОАЭ – Porshe, Toyota, Ford, Mitsubishi. Схема была развернута Виктором Берестенко и его компанией "Интер Транс Лоджистик". О том, что компания принадлежит Берестенко, можно увидеть в данных реестра edr.dominus.kiev.ua – именно там есть информация, что конечным бенефициаром указанной фирмы выступает именно Виктор Берестенко. Суть схемы, описанной следователями в суде, такова: некий гражданин Украины покупает в ОАЭ на аукционах автомобили, затем они на корабле отправляются в Одесский порт. Уже в порту машины встречает при расформировании контейнеров представитель "Интер Транс Лоджистик" и передает подделанные частным нотариусом поручения от граждан-нерезидентов на граждан Украины с тем, чтобы машины были вывезены ими на территорию непризнанной Приднестровской республики. На самом деле автомобили везут в Киев для дальнейшей их разборки на запчасти или для реализации. К таким выводам пришли следователи, и суд полностью поддержал их просьбу провести обыск в центральном офисе компании "Интер Транс Лоджистик". К слову, ввозимые Берестенко машины были все экологического стандарта "Евро-3", то есть растаможить их не представляется возможным (для этого нужен сертификат экологического соответствия "Евро-5"). Но наш герой ведь не промах, он организовал целую фабрику по печати поддельных сертификатов на соответствие автомобилей стандарту "Евро 5". Эти сертификаты и обнаружили следователи, проведя недавно обыск в офисе компании Берестенко. Следствие продолжается. Хотя и так понятно, что "рыльце" антикоррупционера-экспедитора "в пушку". Но пока общественник и борец за честную таможню разгуливает на свободе. Надолго ли? Продолжение следует…

Источник: bagnet.org