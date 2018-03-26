Министерство транспорта попросил расширить полномочия контролеров

Как сообщают сотрудники министерства, суть предложенных изменений заключается в том, чтобы контроллеры получили право требовать у пассажиров документы, удостоверяющие личность.

Как известно, по действующему законодательству только сотрудники полиции могут себе официально позволить проверять документы.

Расширение полномочий контролеров входит в поручения президента по итогам заседания президиума Государственного совета касательно комплексного развития пассажирских перевозок.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на пленарном заседании Верховная рада Украины заслушала представителей Кабинета министров, а также рассмотрела изменения в закон о высшем образовании.