13:19 26.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Министерство транспорта попросил расширить полномочия контролеров

В правительство Украины поступило предложение от Министерства транспорта касательно расширения полномочий контролеров в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство транспорта попросил расширить полномочия контролеров

Как сообщают сотрудники министерства, суть предложенных изменений заключается в том, чтобы контроллеры получили право требовать у пассажиров документы, удостоверяющие личность.

Как известно, по действующему законодательству только сотрудники полиции могут себе официально позволить проверять документы.

Расширение полномочий контролеров входит в поручения президента по итогам заседания президиума Государственного совета касательно комплексного развития пассажирских перевозок.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на пленарном заседании Верховная рада Украины заслушала представителей Кабинета министров, а также рассмотрела изменения в закон о высшем образовании.


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