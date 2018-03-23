Уговор об общем авиапространстве с ЕС зависит от Brexit, - Омелян

Согласно его словам, после последних переговоров с Еврокомиссией стало предельно ясно, что единственным реальным сценарием подписания соглашения о совместном авиапространстве с Европейским Союзом является время выхода Британии из ЕС.

При этом Омелян добавил, что поэтому точкой отсчета является завершение Brexit. Вместе с тем украинский министр уточнил, что на избрание маршрутов Ryanair оказало влияние отсутствие совместного авиапространства с Европейским Союзом.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Великобритания подписала соглашение об условиях переходного периода по Brexit и выходе страны из Европейского Союза.