08:59 22.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В среду боевики придерживались перемирия - ВИДЕО

За прошедшие сутки среду, 21 марта, российские наемные войска и подчиненные им боевики на Донбассе соблюдали режим прекращения огня в полной мере.

В среду боевики придерживались перемирия - ВИДЕО

Как сообщает УРА-Иформ, ссылаясь на данные штаба пресс-центра антитеррористической операции, со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано обстрелов по укреплениям наших защитников.

В целом, отмечается, что по всей линии разграничения сторон ситуация под надежным контролем подразделений сил АТО. Украинские военнослужащие неуклонно соблюдают условия полного прекращения огня.

Напомним, за прошедшие сутки вторник, 20 марта, российские наемные войска и подчиненные им боевики пять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В результате боевых действий один военнослужащий был ранен. Еще один украинский воен получил боевою травму.


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