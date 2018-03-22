18:15 22.03.2018 | Общество | Новости
100189314:test

В Литве задержан российский тягач с нелегалами

Литовские пограничники задержали 14 нелегальных мигрантов из Шри-Ланки, которые спрятались в полуприцеп тягача с российскими номерами. Об этом сообщает Delfi.

В Литве задержан российский тягач с нелегалами

Как указано, 22 марта после полуночи на КПП Лаворишкес приехал тягач Scania с полуприцепом Trailor. Оба транспортных средства были с российскими номерами.

Тягачом управлял 49-летний гражданин России. В полуприцепе был груз пластика.

У пограничников груз и тягач вызвали подозрения, поэтому было решено проверить его на рентгене. Увидев фигуры людей, пограничники решили, что это манекены.

Как выяснилось, на самом деле в полуприцепе находятся люди - 13 мужчин и одна женщина.

По словам пограничников, обнаруженные люди сильно замерзли, а их ноги посинели. Из полуприцепа их можно сказать вынесли на руках. У мигрантов не было никаких документов. Им оказали медицинскую помощь. 

Как определилось позже, они пытались попасть в Западную Европу.

Начато расследование по факту перевозки нелегалов опасным для жизни людей способом и незаконного пересечения границы. Нелегалам грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до двух лет. Водителю грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ"Литва может присоединиться к высылке из страны российских дипломатов после отравления Сергей Скрипаля в Великобритании.


Поделиться
Читайте также:
 
В вооруженный силы Украины призовут до 500 офицеров На поддержку украинского животноводства выделят большую часть агродотаций Генпрокуратура вручила подозрение Савченко Литва рассматривает вопрос высылки российских дипломатов
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив