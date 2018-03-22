В Литве задержан российский тягач с нелегалами

Как указано, 22 марта после полуночи на КПП Лаворишкес приехал тягач Scania с полуприцепом Trailor. Оба транспортных средства были с российскими номерами.

Тягачом управлял 49-летний гражданин России. В полуприцепе был груз пластика.

У пограничников груз и тягач вызвали подозрения, поэтому было решено проверить его на рентгене. Увидев фигуры людей, пограничники решили, что это манекены.

Как выяснилось, на самом деле в полуприцепе находятся люди - 13 мужчин и одна женщина.

По словам пограничников, обнаруженные люди сильно замерзли, а их ноги посинели. Из полуприцепа их можно сказать вынесли на руках. У мигрантов не было никаких документов. Им оказали медицинскую помощь.

Как определилось позже, они пытались попасть в Западную Европу.

Начато расследование по факту перевозки нелегалов опасным для жизни людей способом и незаконного пересечения границы. Нелегалам грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до двух лет. Водителю грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Литва может присоединиться к высылке из страны российских дипломатов после отравления Сергей Скрипаля в Великобритании.