Сегодня День весеннего равноденствия

В народе говорят, что эта дата не только отмечает наступление астрономической весны, но также является первым днем за 6 месяцев, когда на северном полюсе Земли впервые восходит Солнце.

В этот день Земля, вращаясь вокруг своей воображаемой оси, проходящей через полюса, одновременно двигаясь вокруг Солнца, находится в таком положении по отношению к светилу, что солнечные лучи, несущие тепловую энергию, падают отвесно на экватор. Солнце переходит из южного полушария в северное, и в эти дни во всех странах день почти равен ночи.

Известно, что весеннее и осеннее равноденствия считаются астрономическим началом соответствующих времен года. Ведь, когда еще не было календарей, весну определяли по солнцу.

С этим днем также связано множество примет и традиций. Так, если 20 марта тепло, то ночных заморозков больше не будет. Причем, неважно, какая погода будет в это время днем, ночью все равно будет холодно. Если в день весеннего равноденствия – тепло, то заморозков больше не будет.

Древние верили, что именно это день, когда нечистая сила имеет большую власть и силу. В этот день нельзя думать о плохом, все негативные мысли очень быстро могут стать явью.

Грустить в День весеннего равноденствия нельзя ни в коем случае, иначе так и проведешь этот год в унынии и несчастно. Считалось чем радостней и веселей пройдет этот день, тем лучше пройдет и весь год.

В день весеннего равноденствия нельзя ссориться, расстраиваться, выяснять отношения с близкими. Лучше всего провести этот день в кругу семьи или с любимым человеком.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", 15 февраля православные и греко-католики отмечали Сретение Господне. В этот день в церквях традиционно освящают свечи. Сретение - день введен в честь библейской истории о встрече праведного старца Симеона.