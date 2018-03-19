21:59 19.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Власти Днепра из-за непогоды объявили для бюджетников два дополнительных выходных

В Днепре из-за непогоды объявлены дополнительные выходные.

Власти Днепра из-за непогоды объявили для бюджетников два дополнительных выходных

Городской голова Борис Филатов в понедельник, 19 марта, подписал распоряжение, согласно которому вторник и среды объявлены выходными для бюджетников. Вместе с тем школы должны перенести сроки весенних каникул на период с 20 по 26 марта.

Как написал на своей страничке в социальной сети Филатов, он рекомендует всем остальным работникам сделать то же самое. Переносим каникулы для детей. При этом в подписанном документе, в частности, указано, что в учреждениях дошкольного образования в случае значительного уменьшения количества детей рекомендуется организовать дежурные группы.

Напомним, в Днепре за минувшие сутки выпала двухмесячная норма осадков, высота снежного покрова местами достигла 68 сантиметров.

Как сообщал УРА-Информ, в городе из-за усложнения погодных условий, в частности сильного снегопада и порывов ветра сейчас временно затруднено движение автомобильного и общественного транспорта.


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