Власти Днепра из-за непогоды объявили для бюджетников два дополнительных выходных

Городской голова Борис Филатов в понедельник, 19 марта, подписал распоряжение, согласно которому вторник и среды объявлены выходными для бюджетников. Вместе с тем школы должны перенести сроки весенних каникул на период с 20 по 26 марта.

Как написал на своей страничке в социальной сети Филатов, он рекомендует всем остальным работникам сделать то же самое. Переносим каникулы для детей. При этом в подписанном документе, в частности, указано, что в учреждениях дошкольного образования в случае значительного уменьшения количества детей рекомендуется организовать дежурные группы.

Напомним, в Днепре за минувшие сутки выпала двухмесячная норма осадков, высота снежного покрова местами достигла 68 сантиметров.

Как сообщал УРА-Информ, в городе из-за усложнения погодных условий, в частности сильного снегопада и порывов ветра сейчас временно затруднено движение автомобильного и общественного транспорта.