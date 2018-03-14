В Украине в среду сохранится теплая и дождливая погода

В большинстве областей страны ожидается дождь, местами, кроме юга, с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, 7-12 метров на секунду, на востоке местами порывы 1могут достигать 15-20 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 2-7 градусов тепла.

В Киеве сегодня облачная погода продержится весь день. Дождь со снегом, который днем придет на смену дождю, будет продолжать идти до позднего вечера. Температура воздуха в столице в течение ночи и дня будет примерно одинаковой - 1-3 градуса тепла.

В центральных областях в среду синоптики обещают пасмурную погоду. Выпадет мокрый снег. Температура воздуха ночью составит 2-3 градуса тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 5-6 градусов выше нуля.

На западе Украины сегодня значительная облачность, локально пройдут дожди. Температура воздуха ночью составит 3-6 градусов выше нуля. Днем потеплеет до 11-13 градусов.

В северных областях пасмурно, днем мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 4 до плюс 1 градуса. Дневная температура воздуха будет от 0 до 3 градусов тепла.

На востоке страны сегодня облачно, местами выпадет мокрый снег. Температура воздуха ночью составит минус 5 градусов. Дневная температура воздуха будет от 0 до 3 градусов тепла.

На юге страны в среду будет дождливо и пасмурно. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов тепла. Днем потеплеет до 4-12 градусов.

Народный прогноз: 14 марта почитается память первомученицы Евдокии. В старину по Евдокии судили о лете и будущем урожае: Какова Евдокия, таково и лето; Отколе ветер в Евдокию, оттуда и все лето. Если грачи прилетели до Евдокии - лето будет мокрое, а снег сойдет рано. Если 14 марта идет снег с дождем и дует теплый ветер, значит лето будет мокрое; а мороз и ветер с севера - к лету холодному.