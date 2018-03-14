"Лесные" страсти. Что происходит во внешней разведке

С момента, как Егор Божок переехал из постпредства Украины в НАТО в Брюсселе "Лес" начал постепенно преобразовываться. И речь идёт не только о его обитателях, но и окружающем его пространстве (вертикальном, горизонтальном).

Правда, для многих представителей "старой гвардии" это назначение было неожиданным: никто не мог представить себе, что в "Лес" отправят… санитара. Привыкшие нежиться в "тёплой ванне" полагали, что им удастся туда уложить и пришедшего юнца – окучить его, окрутить и направить заниматься второстепенными делами. Попросту говоря, сделать так, чтобы не трогал лишний раз ветеранов. Особенно нечистых на руку.

Но появились проблемы. С первого дня "варяг" занялся чисткой "авгиевых конюшен", которые накапливали грязь десятилетиями. "Лес" начали покидать многие бюрократы, нечистые на руку люди и просто профнепригодные граждане.

Начал цениться реальный труд, а не прошлые заслуги – перед начальством в первую очередь. И возраст при этом не играл никакой роли: молодой и адекватный? Вот тебе социальный лифт, иди на руководящую должность.

В "Лес" как в застоявшиеся сосуды запустили новую кровь, которая заставила сердце "конторы" биться по-новому. Между тем и дедов не обделили вниманием: кому необходимо лечение – поддержка. Ведь казна "лесная" - бюджет СЗР, увеличилась в два раза!

Уже сейчас за границу могут выехать все, а не только льстецы и подхалимы, умеющие выписывать невероятной красоты акробатические пируэты у двери кабинета начальника. Да и деньги никуда заносить не нужно. Теперь основной критерий – будь ты начинающим и талантливым или же опытным и мудрым – профессиональные качества и желание работать.

Ранее же как было? Профессионал – значит нужен рядом, "дыры" закрывать. Особенно в кризисный момент, в момент аврала. Всё остальное время – бюрократия и подаяние (выбивание грошей на проведение операций).

В результате "лесная контора" стала резко всем нужна: наверху информацию просят и даже благодарят за проделанную работу.

Но появились и завистники, не без этого. Засидевшиеся "динозавры" не находят подхода к "варягу", чего только для этого не делают: и авторитет показывают, и деньги пытаются сунуть... И не просто так – а чтобы продвинуть какие-то свои, меркантильные и далеко не государственные интересы.

Еще одна категория – "захребетники", те вообще не знают, что им делать: работать не умеют и кроме интеллектуальной темноты показать нечего.

Пытаются воспользоваться своим положением и надавить на "варяга", где надо и где не надо, даже некоторые заслуженные генералы. Эти норовят продвинуть по карьерной лестнице то ли своих родственников, то ли родственников друзей: дабы и финансы освоить, и высокие должности в "лесной конторе" под контроль поставить. При этом некоторых даже не смущает, что ихним протеже понятие "профессионализм" незнакомо.

Предлагать деньги, конечно же, они боятся. При этом используются старые "чекистские методы": появляются "вбросы" якобы "компромата" и распространяются слухи о том, что в "Лесу" всё теперь решается за барыши – от назначений до решения текущих вопросов.

К игре моментально подключились даже некоторые недовольные, "угнетённые" и нечистые на руку спецэкспортёры оружия (да, даже такие ещё остались). Кстати, последние находятся в состоянии полнейшей прострации – расценок никто не выставляет, но и "мутный" бизнес прикрывается. Поэтому от безысходности и внутренней ненависти распускают слухи о том, что "варяг парень свой, мы денег дали и обеспечили себе беззаботное будущее".

В заключение можно сказать, что сейчас в "лесу" реализуется эксперимент, запущенный по старой "чекистской схеме" - его инициаторы не оставляют надежды "уйти" присланного "лесного санитара".

Проблема в том, что санитар на то и санитар, чтобы искоренять болезни и гниль, которые иногда проникают в "лес" и в его обитателей. Некоторые, правда, до сих пор этого не поняли. И результаты определённые тоже есть – правда, не столь утешительные для противников "варягов". Но это уже материал другой статьи. И не только статьи в СМИ.

Источник: Антикор