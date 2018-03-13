23:48 13.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Донбасс трижды обстрелян, ранено украинского бойца - ВИДЕО

За 13 марта боевики российско-оккупационных войск три раза совершали обстрел украинский позиций.

Донбасс трижды обстрелян, ранено украинского бойца - ВИДЕО

В зоне антитеррористической операции один украинский боец травмирован. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Россия продолжает нарушать минские договоренности о полном прекращении огня, снова и снова открывая обстрелы в зоне АТО. Сегодня они звучали недалеко от населенного пункта Луганское.

В результате одного из обстрелов сегодня пострадал украинский защитник. Его незамедлительно доставили в лечебное учреждение. Сейчас медики отмечают состояние его здоровья как удовлетворительное.

В операциях боевиков на донецком направлении участвовали гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, минометы 82 мм. Противник применил это оружие , целя в опорные пункты неподалеку Песков. На воинов, защищавших шахту Бутовка было использовано стрелковое оружие.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в понедельник 12 марта в зоне АТО было ранено двое украинцев.


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