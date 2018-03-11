В горах Прикарпатья нашли потерянного туриста

Сообщается, что 7 марта туристическая группа в сопровождении гида отправилась осматривать природу Говерлы. Через несколько часов туристы разделились на две подгруппки: одни направились на ранее согласованому пути на Говерлу, а второй путешественник выбрал путь на гору Ушастый Камень, вблизи села Дземброня Верховинского района.

Мужчина должен был вернуться на базу 9 марта, однако этого не произошло, мобильная связь с человеком была потеряна. Тогда знакомые обратились к спасателям для организации операции по поиску заблудившегося туриста. Трое туристов и 14 спасателей прочесали локации вблизи гор Ушастый Камень, Смотрич и Поп Иван, полонины Чуфрова, Смотрич, Погорилец.

Мужчину нашли сегодня утром около Шешорской долины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее синоптики предупредили о лавинной опасности в Карпатах.