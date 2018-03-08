14:52 08.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбасс направили более 200 тонн гумпомощи

Миссия Международного комитета Красного Креста напрвили на оккупированную территорию Донецкой области, по меньшей мере, 220 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

На Донбасс направили более 200 тонн гумпомощи

Отмечается, что через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое проследовало 11 грузовиков МККК. Также известно, что транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области гуманитарный груз продовольственного, медицинского и строительного назначения общим весом более 220 тонн.

Напомним, как собщап ранее "УРА-Инфори", Для жителей прифронтовых зон Луганской области военные Латвии и Национальной гвардии Украины доставили четыре грузовика гуманитарной помощью.

Весь этот груз собирали в Швеции, а затем направляли в Латвию, после чего военные его укомплектовывают и передают Национальной гвардии.


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