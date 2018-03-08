На Донбасс направили более 200 тонн гумпомощи

Отмечается, что через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое проследовало 11 грузовиков МККК. Также известно, что транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области гуманитарный груз продовольственного, медицинского и строительного назначения общим весом более 220 тонн.

Напомним, как собщап ранее "УРА-Инфори", Для жителей прифронтовых зон Луганской области военные Латвии и Национальной гвардии Украины доставили четыре грузовика гуманитарной помощью.

Весь этот груз собирали в Швеции, а затем направляли в Латвию, после чего военные его укомплектовывают и передают Национальной гвардии.