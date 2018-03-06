19:16 06.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Стало известно, сколько будет стоит проезд по платной дороге в Украине

Около десяти евроцентов за километр будет стоит проезд по первой платной дороге в Украине, которая соединит Киев и Белую Церковь.

Стало известно, сколько будет стоит проезд по платной дороге в Украине

Об этом заявил и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак.

Согласно его словам, для подписания договора с частным инвестором на строительство концессионной дороги Краковец-Львов необходимо изменить законодательство в отношении концессий.

Однако весь проезд от Киева до Белой Церкви по запланированной к постройке платной трассе обойдется водителям примерно в 4,5 евро.

При этом максимальная скорость на первом платном автобане будет составлять 130-140 км/ч.

"Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта принял от нас проект с необходимыми изменениями. 27 февраля этот закон был принят Верховной Радой 233 голосами", - добавил Новак.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Служба автомобильных дорог в Киевской области рекомендует гражданам воздержаться от автомобильных путешествий.


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